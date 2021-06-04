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    FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 14 tutuklama

    merkezli 21 ilde 'nün (FETÖ) emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

    AA
    21 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.



    21 İLDE ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI
    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatılmış, 27'si polis, 5'i polislikten ihraç edilmiş ya da emekliye ayrılmış 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.




    Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.
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