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    • 04.06.2021 17:30
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    ? Gelinim Mutfakta ! Malzemeler...

    Özellikle gündüz kuşağında yemek programlarını yakından takip eden izleyiciler ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Programlarda yapılan yemeklerin tarifleri izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Gelinim Mutfakta’da yapılan limon ve biberiyeli kek topları oldukça dikkat çekti. Hem pratik hazırlanan hem de lezzetine doyum olmayan çay kahve yanına misafirlerinize sunacağınız Gelinim Mutfakta haberimizde yer alıyor. İşte malzemeler…

    takvim.com.tr
    Limon ve biberiyeli kek topları nasıl yapılır?

    Limon ve biberiyeli kek topları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta limon ve biberiyeli kek topları tarifi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem kolay hazırlansın hem de lezzetli ve hafif bir tatlı olsun isteyenler Gelinim Mutfakta limon ve biberiyeli kek topları tarifini merakla araştırmaya başladı. 5 çayına sevdiklerine sunmak isteyenler için Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılan limon ve biberiyeli kek topları tarifini haberimizde derledik.

    LİMON VE BİBERİYELİ KEK TOPLARI TARİFİ

    Malzemeler:

    Hazır veya bayat kek

    1 paket çikolata sosu

    1 buçuk su bardağı süt (çikolata sosunu hazırlamak için)

    Hindistan cevizi

    Yarım su bardağı dövülmüş fındık veya ceviz

        Yapılışı:

        Keki elimizle ufalıyoruz ben evimdeki bayatlamış keki kullandım.

        Fındığı da kekin üzerine döküyoruz.

        Çikolata sosunu yapıyoruz ufaladığımız kekin üzerine döküp yoğuruyoruz.

        Elimizle küçük küçük toplar yapıp hindistan cevizine buluyoruz servis yapıyoruz.

        İsterseniz antep fıstık tozu veya pasta süsüyle de yapabilirsiniz.
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        Haberler Güncel Limon ve biberiyeli kek topları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta limon ve biberiyeli kek topları tarifi! Malzemeler...