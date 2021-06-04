Limon ve biberiyeli kek topları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta limon ve biberiyeli kek topları tarifi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem kolay hazırlansın hem de lezzetli ve hafif bir tatlı olsun isteyenler Gelinim Mutfakta limon ve biberiyeli kek topları tarifini merakla araştırmaya başladı. 5 çayına sevdiklerine sunmak isteyenler için Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılan limon ve biberiyeli kek topları tarifini haberimizde derledik.