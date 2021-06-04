Erdoğan müjdesi nedir? Erdoğan müjde açıklandı mı? Türkiye'nin merakla beklediği haber!

Erdoğan müjdesi nedir? Erdoğan müjdeni ne olduğu merak edilen konuların başında geliyor. Günlerdir gündemin ilk sırasında yer alan müjdeli haber bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacağı açıklamayla Türkiye'nin merakla beklediği müjdeli haberi duyuracak. Peki; Erdoğan müjdesi nedir?
ERDOĞAN MÜJDESİ NEDİR?
Başkan Erdoğan henüz müjdeli haberi açıklamadı. Erdoğan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
Türkiye, bir büyük ülke olarak hedeflere doğru yürümeye devam edecektir. Ben Zonguldaklıya inanıyorum. Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin şehri oldu.
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos'ta, 2016 yılında yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı. 150 yıllık hayal olan liman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı.
Yıllık 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı'nın önemi Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfinin ardından arttı. Keşifle birlikte limana tahsis edilen alan da genişletildi.