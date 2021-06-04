Erdoğan müjdesi nedir? Erdoğan müjde açıklandı mı? Türkiye'nin merakla beklediği haber!

ERDOĞAN MÜJDESİ NEDİR?

Başkan Erdoğan henüz müjdeli haberi açıklamadı. Erdoğan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, bir büyük ülke olarak hedeflere doğru yürümeye devam edecektir. Ben Zonguldaklıya inanıyorum. Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin şehri oldu.