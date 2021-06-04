135 milyar metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp m3 doğalgaz fiyatı ne kadar?

135 milyar metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı gündemde araştırılan konuların başında oldu. 1 metreküp (m3) doğalgaz fiyatı ne kadar sorusunun cevabı sorgulanıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu." dedi. İşte doğalgazın değeri hakkında merak edilen bilgiler...