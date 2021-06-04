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    • 04.06.2021 20:55
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    kaç dolar? 1 metreküp (m3) doğalgaz fiyatı ne kadar?

    Başkan Erdoğan'ın duyurduğu müjdesinin ardından, sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ne kadar sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta verdiği müjdeyle 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    135 milyar metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp m3 doğalgaz fiyatı ne kadar?

    135 milyar metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı gündemde araştırılan konuların başında oldu. 1 metreküp (m3) doğalgaz fiyatı ne kadar sorusunun cevabı sorgulanıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu." dedi. İşte doğalgazın değeri hakkında merak edilen bilgiler...

    1 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI NE KADAR?

    EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir.

    Doğal Gaz (1 m3 = 10,64 kWh)

    Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.

    TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

    4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.

        TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?

        Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.

        2019 doğal gaz tüketim miktarı:

        46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
        2018 doğal gaz tüketim miktarı:

        50 milyar metreküp.

        2017 doğal gaz tüketim miktarı:

        53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

        2016 doğal gaz tüketim miktarı:

        49.5 milyar metreküp.

        2015 doğal gaz tüketim miktarı:

        47.9 milyar metreküp.
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        Haberler Güncel 135 milyar metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp (m3) doğalgaz fiyatı ne kadar?