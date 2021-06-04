135 milyar metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp m3 doğalgaz fiyatı ne kadar?

135 milyar metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı gündemde araştırılan konuların başında oldu. 1 metreküp (m3) doğalgaz fiyatı ne kadar sorusunun cevabı sorgulanıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu." dedi. İşte doğalgazın değeri hakkında merak edilen bilgiler...
1 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI NE KADAR?
EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir.
Doğal Gaz (1 m3 = 10,64 kWh)
Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.
TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?
4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.