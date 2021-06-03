Türkiye'de görülen günlük 60 bin vaka sayısı hükümeti harekete geçirmiş önce kısmi kapanma sonrasında ise 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Tam kapanma 17 Mayıs tarihinde sona ererken Başkan Erdoğan asıl normalleşme adımları için 1 Haziran'ı işaret etmişti. 1 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, Haziran ayı normalleşme takvimini açıkladı.
Söz konusu karara göre 81 ile gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesi 2 Haziran'dan itibaren uygulamaya sokuldu. Alınan kararlar şu şekilde:
ALINAN YENİ KARARLAR
- Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile Pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak.
Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.
Restoran lokanta gibi yerler sabah 7 ile akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre; gece 24.00'e kadar paket servisi olacak. Pazar günü ise sadece paket servis.