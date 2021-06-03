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    • Güncel
    • 03.06.2021 11:29
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    • 03.06.2021 11:34
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    Tam normalleştik derken korkutan açıklama! mı geliyor?

    1 Haziran itibarıyla ye başladı. 'nın 81 ile gönderdiği genelge ile kafe ve restoranlar kurallara uygun bir şekilde açılırken düğün salonları, spor salonları, çay bahçeleri faaliyetlerina başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması saati akşam 22.00'ye çekildi, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Haziran ayıyla birlikte düşen vakaların ardından tam normalleştik derken korkutan bir açıklama geldi. Uzman isim yeni varyantlar nedeniyle kararının gelebileceğini söyledi. İşte detaylar...

    Türkiye'de görülen günlük 60 bin vaka sayısı hükümeti harekete geçirmiş önce kısmi kapanma sonrasında ise 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Tam kapanma 17 Mayıs tarihinde sona ererken Başkan Erdoğan asıl normalleşme adımları için 1 Haziran'ı işaret etmişti. 1 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, Haziran ayı normalleşme takvimini açıkladı.

    Söz konusu karara göre 81 ile gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesi 2 Haziran'dan itibaren uygulamaya sokuldu. Alınan kararlar şu şekilde:

    ALINAN YENİ KARARLAR
    - Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile Pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak.

    Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.

    Restoran lokanta gibi yerler sabah 7 ile akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre; gece 24.00'e kadar paket servisi olacak. Pazar günü ise sadece paket servis.

        Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletmeler, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecektir.

        Düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.

        2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecek.

        AŞILANAN SAYISI 29 MİLYONU AŞTI
        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 860 bin 425, ikinci doz aşı 12 milyon 676 bin 459 oldu.

        Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 536 bin 884 olarak gerçekleşti.

        İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 834 bin 46, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 14 bin 472 ve toplamda 4 milyon 848 bin 518, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 381 bin 240, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 966 ve toplamda 2 milyon 444 bin 206, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 136 bin 417, ikinci doz aşı sayısı 882 bin 433 ve toplamda 2 milyon 18 bin 850 doz olarak kayıtlara geçti.

            7 BİN 181 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF
            Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

            Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı.

            Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

            Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.

            ÖĞRETMENLER 7 HAZİRAN'DAN İTİBAREN AŞI OLABİLECEK
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Aşı çalışmalarının son safhası olan faz-3 insan deneyleri başlayacak olan ve TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır." diye konuştu.

            Koca, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

                YENİ VARYANTLAR YENİ KAPANMALARI GETİREBİLİR
                Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında geçilen normalleşme hakkında önemli açıklamalarda bulunan Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel şu ifadeleri kullandı:

                Şu an yeni varyantlar nedeniyle Çin'de ve İngiltere'de bazı yerlerde yeniden kapanmalar olabilir. Bunların ülkemizde de olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor.

                NORMALLEŞMEYİ DAHA İYİ UYGULAMAMIZ LAZIM
                Hızlı bir aşılama yapılmazsa yüzde 90 ihtimalle dördüncü dalga gelebilir, bu işin hiç şakası yok. Mutantlarla virüs gençlere yöneldi ve yoğun bakımlarda yaş ortalaması düştü.

                    Vatandaşın bu işin henüz bitmediğini bilerek davranması lazım. Hazır aşağıya düşüş başlamış ve yoğun bakımların yüzde 60'ı boşalmışken kontrollü normalleşmeyi eskisi gibi değil daha iyi uygulamamız lazım.

                    Toplumun yüzde 80'i aşılanana ve bağışıklık sağlanana kadar diken üstünde olmamız lazım. Açık havada yakınınızda insan yoksa maskeyi çıkarmaktan korkmayın ama aşıya da bir an önce koşun.

                    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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