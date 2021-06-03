AŞILANAN SAYISI 29 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 860 bin 425, ikinci doz aşı 12 milyon 676 bin 459 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 536 bin 884 olarak gerçekleşti.