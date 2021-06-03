ÖLDÜRÜLECEK KİŞİLERE YÖNELİK HERHANGİ BİR İSİM TELAFFUZ ETMEDİ

Atilla Peker'in ifadesinde, Sedat Peker'in kendisini 1996 yılının Mart veya Nisan ayında arayarak Ankara'ya gelmesini istediğini söylediğini, Ankara'da Korkut Eken ile bir otelin lobisinde buluştuğunu, "Burada konuşurken Korkut Eken bize 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye aleyhine ve KKTC'nin Rum kesimine bağlanmasına yönelik ciddi çalışmalar yapan insanların olduğunu, bu şahısların bizim polis ve askerlerimizi şehit ettiğini, bu nedenlerle bu şahısların öldürülmesi gerektiğini' söyledi. Ancak Korkut Eken bu genel açıklamayı yaptıktan sonra öldürülecek kişilere yönelik herhangi bir isim telaffuz etmedi. Bunun üzerine ertesi gün uçak biletlerini alarak Korkut Eken'le birlikte Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan Kıbrıs'a uçuş yaptık" şeklinde konuştuğu ifade edildi.

KORKUT EKEN BANA SİLAH VERDİ

Uçuş sırasında kendi kimliğini kullandığını ve Korkut Eken'in ise cebinden çıkarmış olduğu birkaç kimlikten Mustafa isimli kimliği kullandığını dile getiren Peker, Lefkoşa Havalimanı'na iniş yaptıklarını, bir otelde kaldıklarını kaydetti.

Eken ile birlikte Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittiklerini belirten Peker'in, "O dönem burada Albay rütbesi ile bulunan Galip Mendi ve yardımcısı olan Yarbay Enver Topuz ile tanıştık. Korkut Eken beni kendileri ile tanıştırdı. Burada sohbet ve ikramlardan sonra Korkut Eken bana yanda bulunan boş odaya geçmemi söyledi. Ben de bu odaya geçtim. Korkut Eken bana Ankara'da iken 'Jeriko' marka silah vermişti. Bu silah üzerimdeydi. Yan odada ise ikinci bir 'Uzi' marka silah verdi. Bu silaha susturucuyu nasıl ve ne şekilde takacağımı öğretti. Ben de uygulamasını yaptım. Daha sonra akşam saatlerinde Korkut Eken'le birlikte Lefkoşa'da dışarıya çıktık. Bir evin etrafında gözlemleme amaçlı evin içini ve bahçesini gözetledik. Evin içinde kalabalık kişi ve sesler vardı. Evin ışıkları yanıyordu. Buradan ayrılarak otele geri döndük ve geceyi otelde geçirdik. Ertesi günü öğlen saatlerinde tekrar aynı evin etrafını gözetleme amaçlı olarak turladık. Daha sonra akşam saatlerinde tekrar bir daha aynı evin etrafını turladık. Otele gidip yattık" dediği öğrenildi.