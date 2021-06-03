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    • 03.06.2021 17:53
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    ! 'da kimyasal üretim merkezinde ! Çevre yerler boşaltılıyor

    haberine göre Yenimahalle'de bulunan bir kimyasal üretim merkezinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerinin boşaltması için çalışmalar sürüyor.

    Ankara'da kimyasal üretim merkezinde yangın

    Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde çıktı.

    Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

    İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

    Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

    Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Ankara'da kimyasal üretim merkezinde yangın! Çevre yerler boşaltılıyor