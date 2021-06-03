Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe harekâtlarında öldürülen terörist sayısı 41. gününde 153'e ulaşırken, terörist elebaşlarından Murat Karayılan, Mehmetçiğin yürüttüğü harekâtın ne denli kapsamlı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.
Metina, Zap ve Avaşin'e yönelik kara harekâtlarının bir konseptin devamı olduğunu, son harekâttan önce yürütülen Pençe-3 harekâtında da Hakurk Vadisinin TSK'nın kontrolüne geçtiğini, bu bölgeye kalıcı askeri üs bölgeleri kurulduğunu anlattı.
"YENİ NESİL TEKNOLOJİYİ İLERİ SEVİYEDE KULLANIYORLAR"
Karayılan, "Yine Haftanin Vadisinde de birçok bölgeyi ele geçirip askeri üs bölgeleri kurup yerleştiler. Adım adım ilerliyorlar. Ancak en kapsamlısı son harekâtlar oldu. Savaş ve keşif uçakları, helikopterler, obüsler, tanklar ve toplarla her türlü yeni nesil teknolojiyi ileri seviyede kullanıyorlar.