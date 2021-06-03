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    • 03.06.2021 13:45
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    SON DAKİKA: PKK'nın çaresizliği 'ın sözlerinde: TSK nereye girerse orada kalıyor kıpırdayamıyoruz

    Son dakika haberleri... , yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Son olarak 'ta PKK kamplarına yapılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları da PKK'yı iyice köşeye sıkıştırdı. PKK'nun yaşadığı çaresizlik ise elebaşlarından 'ın sözlerine yansıdı. , TSK'nın 'e açılan kapı konumunda olan 'ne yaptığı operasyonlarla birçok üs kurduğunu ve girdiği bölgede kaldığını bunun da örgütü çıkmaza sürüklediğini belirtti. PKK'nın elebaşı 4 önemli teröristin de MİT'in yerel istihbaratıyla vurulduğunu söyledi.

    PKK'nın çaresizliği Karayılan'ın sözlerinde

    Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe harekâtlarında öldürülen terörist sayısı 41. gününde 153'e ulaşırken, terörist elebaşlarından Murat Karayılan, Mehmetçiğin yürüttüğü harekâtın ne denli kapsamlı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

    Metina, Zap ve Avaşin'e yönelik kara harekâtlarının bir konseptin devamı olduğunu, son harekâttan önce yürütülen Pençe-3 harekâtında da Hakurk Vadisinin TSK'nın kontrolüne geçtiğini, bu bölgeye kalıcı askeri üs bölgeleri kurulduğunu anlattı.

    "YENİ NESİL TEKNOLOJİYİ İLERİ SEVİYEDE KULLANIYORLAR"
    Karayılan, "Yine Haftanin Vadisinde de birçok bölgeyi ele geçirip askeri üs bölgeleri kurup yerleştiler. Adım adım ilerliyorlar. Ancak en kapsamlısı son harekâtlar oldu. Savaş ve keşif uçakları, helikopterler, obüsler, tanklar ve toplarla her türlü yeni nesil teknolojiyi ileri seviyede kullanıyorlar.

        "NEREYE GİDERSEM ORAYI ALIRIM' DİYEN BİR DEVLET VAR KARŞIMIZDA"
        Askeri taktik ve planlarını bazen yanıltıcı yöntemlerle kullanıyorlar. Çağın bütün tekniğini en üst düzeyde kullanıyorlar. Buna bağlı olarak, "Nereye gidersem orayı alırım" diyen bir devlet var karşımızda. Çok kapalı ve taktiksel bir harekat yürütüyorlar.

        Zendura, Mervanos ve Avaşin'in de birçok noktasına yerleştiler. Buna karşı artık toplu gruplarla mücadele yerine 2'şer ve 3'er kişilik tim savaşı yürütmek zorunda kalıyoruz.

        Yeraltı tünelleriyle mücadele etmek istedik, ancak bu tünellere de havadan karadan harekâtlar yapıldı. Yani sonuç alana kadar bölgeyi terk etmiyorlar" dedi.

            TSK NEREYE GİDİYORSA ORADA KALIYOR
            Terör örgütünün eksiklikler yaşadığını ve birçok noktada çaresiz kaldığını anlatan Karayılan şu itiraflarda bulundu: "Gerçekten ciddi anlamda birçok eksikliğimiz vardır. Bu eksikliklerimizden özeleştirimizi veriyoruz. Şu an en büyük gerçeklik budur.

            Türk ordusu nereye operasyon yapıyorsa, hiç çıkmayacak şekilde oraya yerleşiyor. Yollar yapıyor, askeri üsler kuruyor. Şu anda da Şemdinli'den başlayarak Irak sınırları içindeki Avaşin-Basyan içinde yer alan Mamreşo Kamp bölgesine karayolu inşa ediyorlar.

            Mamreşo bizim en önemli barınma merkezlerimizden biriydi. Bu yolu aktif hale getirdiklerinde artık Şemdinli'den yarım saat içinde buraya anlık kara harekâtı yapabilecekler.

                Irak merkezi hükümeti neden sessiz kalıyor bu duruma bilmiyoruz. Afrin'e de harekât yaptılar ve bir daha çıkmadılar. Oradaki bütün köyleri, yerleşim yerlerini ele geçirip Özerk kantonu yok saydılar. Dört önemli kadromuz MİT'in yerel istihbaratıyla havadan vuruldu."
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                PKK'nın çaresizliği Karayılan'ın sözlerinde
                Haberler Güncel SON DAKİKA: PKK'nın çaresizliği Murat Karayılan'ın sözlerinde: TSK nereye girerse orada kalıyor kıpırdayamıyoruz