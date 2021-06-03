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    • 03.06.2021 13:36
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    • 03.06.2021 13:36
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 31 Mayıs Kabine Toplantısı’nın ardından normalleşme adımları uygulanmaya başlandı ve en dikkat çeken konular arasında seyahat yasağı yer aldı. Peki tatile ya da memleketlerine gitmek için şehir değiştirmek isteyenler seyahat izin belgesi almak zorunda mı yoksa serbest mi? ? İçişleri Bakanlığı yeni genelgesinde konuya dair bilgiler yer alıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı?

    Şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı? Hafta içi ve hafta sonu özel araçla seyahat ediliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 1 Haziran ile birlikte kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi ve koronavirüs salgınından dolayı uzun zamandır kapalı olan işletmeler faaliyete başladı. Peki şehir değiştirmek isteyenler için seyahat yasağı var mı, seyahat izin belgesi mi almak gerekiyor?

    ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?

    Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

    SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

    e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

        SEYAHAT YASAĞINDAN MUAF OLANLAR

        - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
        - Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir.

        - Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.
        Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.
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