Şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı? Hafta içi ve hafta sonu özel araçla seyahat ediliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 1 Haziran ile birlikte kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi ve koronavirüs salgınından dolayı uzun zamandır kapalı olan işletmeler faaliyete başladı. Peki şehir değiştirmek isteyenler için seyahat yasağı var mı, seyahat izin belgesi mi almak gerekiyor?
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.