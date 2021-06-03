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    • 03.06.2021 14:18
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    SON DAKİKA: Irmağı köpürdü! Korkutan görüntü sonrası ekipler harekete geçti

    Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 'nın suyunun köpürmesine ilişkin inceleme başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, köpürmenin nedenini belirlemek için Bartın Irmağı suyundan numune aldı.

    AA
    Korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

    Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

    Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki kirliliğin tespiti için inceleme yaptı. Ekipler, ırmak suyundan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

    Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, ilgililerce yapılacak çalışma neticesinde kirliliğin sebebinin belirleneceğini söyledi.

        Irmağın sık sık bu duruma geldiğini, bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden Akın, "Belediye olarak maalesef bizim yaptırımımız yok. Durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine bildiriyoruz.

        Onlar, gerekli incelemeleri yapıyor. Fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüğümüz kirlilik, ırmağımızda balık ölümlerine de neden oluyor. Irmağımızın kirlenmesinden bizler de rahatsız oluyoruz." şeklinde konuştu.

        Orduyeri Muhtarı İrfan Sağlam da ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu öne sürerek, "Irmağın bu durumunu görmekten bıktık. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Umarız buna sebep olan fabrika tespit edilir, gerekli cezai işlem uygulanır." dedi.

        Öte yandan, Bartın Irmağı'nda oluşan köpük drone ile görüntülendi.

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