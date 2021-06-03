Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki kirliliğin tespiti için inceleme yaptı. Ekipler, ırmak suyundan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, ilgililerce yapılacak çalışma neticesinde kirliliğin sebebinin belirleneceğini söyledi.