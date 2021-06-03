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    • 03.06.2021 13:54
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    Uzman görüşleri ve tahminler!

    Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. TRT ortak yayınında gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü 'ta bir müjde açıklayacağız." demesi üzerine büyük bir merak uyandırdı. Bu sözlerin üzerine vatandaşlar, "? Sorularının cevabını merak ediyor. İşte müjde ile ilgili uzman görüşleri ve tahminler...

    takvim.com.tr
    Cumhurbaşkanı Cuma günü ne açıklayacak? Müjde...

    TRT ortak yayınında gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." demesi üzerine büyük bir merak uyandırdı. Bu sözlerin üzerine vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı cuma günü ne müjdesi açıklayacak? Cuma günü müjde ne olabilir? Sorularının cevabını merak ediyor. İşte müjde ile ilgili uzman görüşleri ve tahminler...

    CUMA GÜNÜ CUMHURBAŞKANI NE AÇIKLAYACAK?

    Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Bir diğer şey de aynı gün açılış platformu içerisinde yeni modern maske fabrikasının da açılışını yapacağız. Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor" ifadelerini kullandı.

    Müjdenin yeni bir doğalgaz rezervi olduğu bekleniyor.

    UZMANLAR 'MÜJDE' HABERİ İÇİN NE DİYOR?

    Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

    İşte o açıklamalardan satır başları;

        TÜRKİYE KALKINMADA ÇOK ÖNEMLİ HAMLELER YAPAN BİR ÜLKE

        Kesinleşmeden bir şey söylemek mümkün değil ama bilindiği üzere Türkiye enerjiye ihtiyacı olan bir ülke ve kalkınmada çok önemli hamleler yapan adımlar atan bir ülke. Enerji ihtiyacı OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada olan ülke yıllık enerji artış talebi daha doğrusu ihtiyacın ötesinde kalkınmanın bir göstergesidir eğer enerjiye talep varsa demek ki üretim için yatırım için planlarınız var bunları hayata geçirmek için enerji ihtiyacı ortaya koyuyorsunuz.

        TÜRKİYE DEĞİŞİK YOLLAR ARIYOR

        Yine dünya çapında ise Çin'den sonra bazen ikinci bazen üçüncü sırayı alıyor enerji talebi artışı bakımından. Onun için de Türkiye değişik yollar arıyor. Bilindiği üzere doğal gazda ve petrolde Türkiye çok büyük oranda dışa bağımlı. Petrolde yüzde 90 ve doğal gazda da yüzde 99. Ama bir şansı daha var Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ve etrafında pek çok ülke bu hidrokarbon yataklarına ulaşıp çıkartmaya başlamaya başlamışlardı ve yeni keşifler yapıldı.

        "BİRKAÇ SENE İÇERİSİNDE..."

        Doğal gazın bulunduğu bölgede daha ek yatakların ve petrolün bulunma olasılığı da oldukça yüksektir. Bölgede eğer birkaç sene içerisinde 1 trilyon metreküpün üstünde doğal gaz rezervi ilan edersek kimse şaşırmasın. Ayrıca ek olarak de petrolün de olma olasılığı çok yüksek. Bunun da müjdesini alabiliriz.

        ÇALIŞMALAR MEYVELERİNİ VERİYOR

        Sayın Cumhurbaşkanımız eğer bir müjde verecekse kesinlikle şu demektir Temmuz'da keşfedilen bu kaynakların etrafındaki Sakarya bölgesi tarama yapılan bölge 8 bin kilometrelik bir bölgedir bunun dörtte birinde çalışmalar tamamlanmıştı. O çalışmalar meyvelerini vermeye başladı demektir. Açıklama bu beyanda olacaktır ama doğal gaz mı petrol mü diye söylemek belki şimdi doğru değildir.

        2053 HEDEFLERİNE HIZLI ADIMLARLA

        Türkiye'nin çok ciddi manada ihtiyacı var. Türkiye'nin enerjiye yapmış olduğu yatırımlar meyvesini verecek. Verirse de zaten 2023 hedeflerimizin ötesindeki 2053 hedeflerine Türkiye hızlı adımlarla ilerlemiş olacak.
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