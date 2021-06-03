TRT ortak yayınında gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." demesi üzerine büyük bir merak uyandırdı. Bu sözlerin üzerine vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı cuma günü ne müjdesi açıklayacak? Cuma günü müjde ne olabilir? Sorularının cevabını merak ediyor. İşte müjde ile ilgili uzman görüşleri ve tahminler...
CUMA GÜNÜ CUMHURBAŞKANI NE AÇIKLAYACAK?
Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Bir diğer şey de aynı gün açılış platformu içerisinde yeni modern maske fabrikasının da açılışını yapacağız. Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Müjdenin yeni bir doğalgaz rezervi olduğu bekleniyor.
UZMANLAR 'MÜJDE' HABERİ İÇİN NE DİYOR?
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;