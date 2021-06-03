TÜRKİYE DEĞİŞİK YOLLAR ARIYOR

Yine dünya çapında ise Çin'den sonra bazen ikinci bazen üçüncü sırayı alıyor enerji talebi artışı bakımından. Onun için de Türkiye değişik yollar arıyor. Bilindiği üzere doğal gazda ve petrolde Türkiye çok büyük oranda dışa bağımlı. Petrolde yüzde 90 ve doğal gazda da yüzde 99. Ama bir şansı daha var Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ve etrafında pek çok ülke bu hidrokarbon yataklarına ulaşıp çıkartmaya başlamaya başlamışlardı ve yeni keşifler yapıldı.

"BİRKAÇ SENE İÇERİSİNDE..."

Doğal gazın bulunduğu bölgede daha ek yatakların ve petrolün bulunma olasılığı da oldukça yüksektir. Bölgede eğer birkaç sene içerisinde 1 trilyon metreküpün üstünde doğal gaz rezervi ilan edersek kimse şaşırmasın. Ayrıca ek olarak de petrolün de olma olasılığı çok yüksek. Bunun da müjdesini alabiliriz.