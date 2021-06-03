Buna göre, 2021 LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:

"Sınavda değişiklik var mı? Başvurumu nasıl yapacağım? Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi?"



"Hayır, değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak. Sınav 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak. Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.

Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin. Sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunmalısın. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak."