Liseye giriş sınavı ne zaman? 2021 LGS hangi tarihte düzenlenecek? LGS sınav yerleri açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Liseye geçişte zorunlu olan sınava katılacak adayların merak ettiği tüm detayları haberimizde derledik. MEB Bakanı Ziya Selçuk LGS sınavına dair merak edilen pek çok sorunun yanıtını da verdi. İşte tüm bilgiler...
2021 LGS NE ZAMAN?
2021 LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapılacak
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
MEB AÇIKLAMASI GELDİ!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar." notuyla yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı.