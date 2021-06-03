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    • Güncel
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    • 03.06.2021 12:33
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    ? ? Çalışma saatleri…

    Gündemde özellikle oyun sevenler tarafından ? sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. 31 Mayıs’ta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi ve alınan normalleşme kararlarını açıkladı. Koronavirüs mücadelesinden dolayı uzun zamandır kapalı olan yerler hizmete açılırken PlayStation ve internet kafelerin hizmet verip vermediği merak konusu oldu. Peki ? Çalışma saatleri nedir?

    takvim.com.tr
    PlayStation kafeler açık mı?

    PlayStation kafeler açık mı? Normalleşme adımları kapsamında internet kafeler açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Playstation gibi oyun alanları internet kafeler oyun severlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor ve 1 Haziran itibariyle hizmete açılan işletmeler arasında yer alıp almadığı araştırılıyor. İşte PlayStation, internet kafeler hakkındaki son gelişmeler…

    İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

    İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

    - Sinema salonları,
    - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
    - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
    - Halı sahalar, Spor salonları, açık yüzme havuzları,
    - Lunaparklar ve tematik parkları,

    Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
    - Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
    - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
    - Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

    Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

    Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

        SİNEMA SALONLARININ AÇILIŞI ERTELENDİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir süre daha devam etmesine karar verilerek sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının belirtildiği öne sürüldü.
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