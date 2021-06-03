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    • 03.06.2021 23:23
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    'de işyerinde ! Kaynak yapan işçi

    'un ilçesinde imal edilen işyerinde varile kaynak yapıldığı sırada oldu. Patlamada kaynak yapan işçi yaşamını yitirdi.

    AJANSLAR
    Silivri'de işyerinde patlama! Kaynak yapan işçi öldü

    , Kiraz Sokakta bulunan imal edilen işyerinde saat 20.00 sıralarında varile kaynak yapıldığı sırada oldu. Kaynak yapan ve işçi (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonrasında küçük çapta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

    Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama sonrasında yaşanan hareketlilik güvenlik kameralarına yansıdı.

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