Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortoakul, lise karneler E-Okul'dan mı yüz yüze mi verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? Öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi karnelerin ne zaman verileceği oldu. İlkokul, ortaokul, liseler karnelerin E-Okul'dan mı yüz yüze mi verileceğini sorguluyor. Okulların ne zaman kapanacağı tarihin belli olmasının ardından gözler karnelerin nasıl verileceğine çevrildi. İşte, karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı!
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Bakan Selçuk'un karnelerle ilgili açıklaması;"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."
KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?
İlkokul 1,2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerine sınav uygulanmamaktadır. Öğrenciler 1. dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre, kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.
İlkokul 4. sınıf öğrencileri diledikleri takdirde sınavlara katılabilir. Sınav neticesinde oluşan puanlama öğrencilerin karnelerine yansıtılır. Sınavlara katılmayan öğrenciler ise birinci dönem notlarına göre değerlendirilecek.