İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.