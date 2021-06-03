ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınavlarına giriş ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATA-AÖF 2021 bahar dönemi final sınavları 24 Mayıs'ta başladı ve koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor. Tamamlayan öğrenciler şimdiden merakla sonuçları araştırır oldu. Peki Atatürk Üniversitesi sonuçlar için tarih verdi mi? İşte detaylar…
ATA-AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar için henüz tarih verilmedi.
2020-2021 ATA-AÖF bahar dönemi final sınavı 24 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bütünleme sınavı ise 28 Haziran - 02 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Kovid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar neticesinde 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının online olarak yapılmasına karar verildi.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.