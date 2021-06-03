Partisinden istifa eden İYİ Parti Kulu İlçe Eski Başkanı Osman Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve kendisi ile birlikte istifa eden parti üyelerinin kimlik bilgilerinin habersiz bir şekilde kullanılarak partiye yeniden üye yapıldıklarını söyledi. Dinçer, 'Sizde şeref yok, utanmaz adamlar' diye isyan etti.
Osman Dinçer, 16 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, 'Bazı nedenlerden dolayı bulunmuş olduğum Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa ediyorum' açıklaması yapmıştı. Dinçer yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında kendisi ile birlikte partiden istifa eden 450 üyenin kimlik bilgileri habersiz kullanılarak partiye yeniden üye yapıldıklarını açıkladı.
'ŞEREFSİZ, UTANMAZ ADAMLAR'
Sabah'ta yer alan habere göre, Bu duruma isyan eden Osman Dinçer, 'Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı çok iyi çalışıyor. Eşimin ve benim ile birlikte İYİ Partiden istifa eden arkadaşlarımızı kimlik bilgilerini kullanaraktan habersiz tekrar üye kaydı yapıyorlar. Kulu'da İYİ Partiyi zirveye taşıyorlar. Biraz utanın. Beğenmediğiniz, hakir gördüğünüz insanları üye yapmaya utanmıyor musunuz? diyeceğim ama hani sizde o yüz o karakter. Şeref utanmaz adamlar' dedi.