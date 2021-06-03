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    • 04.06.2021 01:41
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    ? ? 2021!

    ? ? Binlerce öğretmenin merak ettiği konu aşı takvimi oldu. 2021 merak edilen konuların başında geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla öğretmenlerin aşılama sürecine ilişkin bilgiler verdi. Peki; öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı olacak mı? Öğretmen aşı takvimi 2021!

    2021 öğretmen aşı takvimi nasıl? Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı olacak mı? Öğretmenlerin aşılanma sürecine ilişkin detaylı bilgiler verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre; aşılama programında yeni bir dönem başlayacak. Öğretmen aşılama süreci hakkında bilgi veriliyor. Peki; 2021 öğretmenler ne zaman aşı olacak?

    ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

    7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olacak. Aşılama sürecinde yeni bir dönem başlıyor.

    Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, tarih verdi; 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurdu.

    Bakan Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

    AKADEMİSYENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

    YÖK ya da Sağlık Bakanlığı'ndan akademisyenlerin aşı süreci hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

    Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

        Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

        YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

        "Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

        Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."
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