Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı olacak mı? Öğretmen aşı takvimi 2021!

2021 öğretmen aşı takvimi nasıl? Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı olacak mı? Öğretmenlerin aşılanma sürecine ilişkin detaylı bilgiler verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre; aşılama programında yeni bir dönem başlayacak. Öğretmen aşılama süreci hakkında bilgi veriliyor. Peki; 2021 öğretmenler ne zaman aşı olacak?
ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olacak. Aşılama sürecinde yeni bir dönem başlıyor.
Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, tarih verdi; 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurdu.
Bakan Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.
AKADEMİSYENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
YÖK ya da Sağlık Bakanlığı'ndan akademisyenlerin aşı süreci hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.