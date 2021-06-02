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    • 02.06.2021 08:03
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    Türkiye’den İsrail’in yerleşim faaliyetlerine sert tepki: Yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz

    Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in söz konusu yasadışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri yer aldı.

    İHA
    Türkiye’den İsrail’in yerleşim faaliyetlerine tepki

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirilmesi hakkında açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada,

    "İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiği öğrenilmiştir.

    Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesi, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını göstermektedir.

    İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail'in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz"     ifadelerine yer verildi.

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