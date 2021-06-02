



İddiaya göre, Nuray Sancaklı ve Albayrak'ın "manevi oğlum" diyerek yine sağlık konusunda hiçbir bilgi ve tecrübesi olmadığı belirtilen komşusu Hızır Acil'de baş şoför yapılan Selçuk Esen ile sorunlar yaşanmasıyla kurum içerisinde huzursuzluk oluşmaya başladı. Birçok tecrübeli personel, Sancaklı ve Esen ile sorun yaşarken, Eker'in rütbeleri Remzi Albayrak tarafından sökülüp sürgüne gönderildi. İddiaya göre Eker son olarak Sancaklı'nın attığı iftiraya dayanamayıp silahla intihar etti.