Ruslar 21 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin turizmde en önemli pazarlarından biri olan Rusya, Kovid- 19 vakalarındaki artış nedeniyle 15 Nisan ve 1 Haziran arası için aldığı kısıtlama kararını 20 gün daha uzattı. Rus turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Türkiye'ye yönelik alınan bu karar, hem turistler hem de operatörlerin tepkisine neden oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, Rusya'da üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve Türkiye'de alınan önlemleri anlatmıştı. Rus yetkililer de Türkiye'ye teftiş için heyet göndereceğini bildirmişti.
TEFTİŞ HEYETİ GELİYOR
Üst düzey Türk yetkililerin verdiği bilgilere göre, Ruslar teftiş heyetini Türkiye'ye gönderemediği için kısıtlama kararı uzatıldı. Teftiş heyetinin bu hafta Antalya'ya gelmesinin beklendiğini belirten Türk yetkililer, Türkiye'ye yönelik kısıtlama kararının 21 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını belirtti. Yetkililer, "Rusya'nın talep ettiği tüm önlemler ülkemizde alınmış durumda. Teftiş heyeti ülkemize geldiğinde bunu görecektir. Kararı 10-15 Haziran tarihi arasında açıklayacaklarını ve 21 Haziran'dan itibaren de uçuş yasağının kalkacağını öngörüyoruz" diyor.
SON KEZ UZATILDI
Rusya'da faaliyet gösteren Türk tur operatörleri de bu kısıtlama kararının son kez uzatıldığını söylüyor. Rusya tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten tur operatörleri, "Bize verilen bilgilere göre 21 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye charter uçuşlarına başlayabileceğiz. Biz de buna göre planlama yapıyoruz. Talepleri 21 Haziran sonrasına erteliyoruz. Umarız son anda Rusya yeni bir bahane bulup kararını değiştirmez. Ülkemizde üst düzey önlemler alınıyor. Türkiye Rus turistler için en güvenli ülkeler arasında yer alıyor" diyor.