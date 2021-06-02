Sinema salonları açık mı? Sinema salonları kapalı mı, filmler oynuyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle film severler bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki yeni filmler vizyona girecek mi, pandemiden dolayı uzun süredir kapalı olan sinema salonları yeniden hizmete açıldı mı? İşte merak edilenler…