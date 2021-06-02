Sinema salonları açık mı? Sinema salonları kapalı mı, filmler oynuyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle film severler bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki yeni filmler vizyona girecek mi, pandemiden dolayı uzun süredir kapalı olan sinema salonları yeniden hizmete açıldı mı? İşte merak edilenler…
SİNEMA SALONLARI AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylarda; Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.'' sözlerine yer verilmişti.
SİNEMA SALONLARININ AÇILIŞI ERTELENDİ!
Son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşti. Buna göre:Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Denilmişti fakat bu karar değişti