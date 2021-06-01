



TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER "MÜSTESNA"

TBMM Başkanı Şentop ise iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki bu müstesna ilişkiler, zor zamanlarda ve milli davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle de kendini ispat etmiş sağlam ilişkilerdir" dedi.

Şentop, Türkiye ve Pakistan'ın kardeşliğini tarihin güçlendirdiği ve tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşlik olarak nitelendirerek, "Türk İstiklal Harbi'nde ve 2016'da sergilenen dayanışma halklarımızın toplumsal hafızasındaki yerini almıştır" diye konuştu.



15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Pakistan makamlarının desteği ve Pakistan halkının dualarının Türk halkının kalbini fethettiğini ifade eden Şentop, "FETÖ terör örgütüne ait okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesiyle bu konudaki dayanışma somutlaşmıştır" dedi.

Şentop, bütün bu hadiselerin nesilden nesle aktarılarak devam eden kardeşlik ilişkilerinin bir tezahürü olduğuna işaret ederek, "Halklarımızın temsilcileri olan parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin de karşılıklı iş birliği ve düzenli temaslar yoluyla daha da geliştirilmesi müşterek hedefimizdir" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Pakistan'ın COVID-19 küresel salgınındaki iş birliğiyle de diğer ülkelere örnek bir dayanışma sergilediğini belirten Şentop, salgının hem sağlık alanında hem de ekonomik bağlamdaki menfi neticelerinin ortadan kaldırılması için gayretlerin sürdüğünü kaydetti.