



PCR test sonucunu 1,5 saat, antikor sonucunu 45 dakika, antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de mesajla yolcuya bildiriliyor. Yolcuların PCR, antikor ve antijen test sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor.