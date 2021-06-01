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    • 01.06.2021 14:17
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    SON DAKİKA: 'nda yeni dönem: Yolcular 1,5 saatte PCR test sonuçlarını alabilecek

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 'nda geçen yıl kurulan merkezde yurt dışına giden yolcular uçuşlarında ibrazı zorunlu olan PCR test sonuçlarını 1,5 saatte alabilecek.

    DHA
    İstanbul Havalimanı'nda hızlı test dönemi

    Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl kurulan merkezde yurt dışına giden yolcular uçuşlarında ibrazı zorunlu olan PCR test sonuçlarını 1,5 saatte alabilecek.



    İstanbul Havalimanı'nda 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 24 saat hizmet veren PCR Test Merkezi, günlük 20 bin test kapasitesiyle yolculara hizmet veriyor.



    Test merkezinde PCR testinin yanı sıra antikor ve antijen testleri de yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl havalimanında kurulan test merkezinde yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, terminalde bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde inceleniyor.



        PCR test sonucunu 1,5 saat, antikor sonucunu 45 dakika, antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de mesajla yolcuya bildiriliyor. Yolcuların PCR, antikor ve antijen test sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor.

        Yolcularına ayrıcalıklı hizmet sunan İGA, kişiye özel havalimanı deneyimi iddiasıyla İGA PASS üyeleri için PCR test rezervasyonu da sunuyor. İGA PASS yolcu programına ait rezervasyon adresi üzerinden (reservation@igapass.com) işlem yapan yolcular, sıra beklemeden hızlı bir şekilde test olabiliyor ve sonuçlarını kısa bir sürede öğrenebiliyor.

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