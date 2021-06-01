Meclise sunduğu yazılı önergeye henüz cevap verilmediğini belirten Acar; "Karabağlar Belediyesi bir yanda ilçedeki 250 kahveci esnafına pandemi nedeniyle yapılması öngörülen 1000 liralık yardımı, 'Bütçeyi zorlar' diyerek AK Parti Grubu olarak karşı çıkmamıza rağmen 700 liraya indirdi. Diğer yandan ise mülkiyeti kendisine ait aylık geliri toplamda 50 bin lirayı aşan 6 tuvalet, 4 döner dükkanı ve 4 çay ocağını ücretsiz olarak pazarcılar odasına rica ile veriyor. Üstelik Pazarcılar Odasının denetim raporlarında da bu yerlerle ilgili bir kayıt görünmüyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bu taşınmazların kimlere hangi yol ve yöntemle verildiği belli değil. Bu kamu zararı değil de nedir?" şeklinde konuştu.