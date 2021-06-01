Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kahveci esnafına 1000 liralık yardım sözünü 'Bütçeyi zorlar' diyerek 700 liraya indiren Karabağlar Belediyesi, ilçe sınırları içindeki 6 pazaryeri tuvaleti, 4 dönerci dükkanı ile 4 çay ocağını iddiaya göre ücretsiz olarak pazarcılar odasına devretti.
Söz konusu taşınmazların son 3 yıldır belediyenin faaliyet raporunda, gelir getiren mülkler listesinde yer almadığına dikkat çeken İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Karabağlar Meclis üyesi Faysal Acar, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na taşınmazların kimlere, hangi yöntemle, ne kadara, hangi şartlarla verildiğini sordu.
Meclise sunduğu yazılı önergeye henüz cevap verilmediğini belirten Acar; "Karabağlar Belediyesi bir yanda ilçedeki 250 kahveci esnafına pandemi nedeniyle yapılması öngörülen 1000 liralık yardımı, 'Bütçeyi zorlar' diyerek AK Parti Grubu olarak karşı çıkmamıza rağmen 700 liraya indirdi. Diğer yandan ise mülkiyeti kendisine ait aylık geliri toplamda 50 bin lirayı aşan 6 tuvalet, 4 döner dükkanı ve 4 çay ocağını ücretsiz olarak pazarcılar odasına rica ile veriyor. Üstelik Pazarcılar Odasının denetim raporlarında da bu yerlerle ilgili bir kayıt görünmüyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bu taşınmazların kimlere hangi yol ve yöntemle verildiği belli değil. Bu kamu zararı değil de nedir?" şeklinde konuştu.