Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının iştirakiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Tek oturum olarak gerçekleşen toplantı video telekonferans yöntemiyle icra edildi.
İşte konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;
Müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının video telekonferans yöntemiyle katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı, tek oturum olarak icra edilmiştir.
14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık kapsamında yapılan toplantıda, NATO'nun 2030 süreci ile Afganistan'daki gelişmeler ele alınmıştır.