50 yaş ve üzeri aşılanmaya başlandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021