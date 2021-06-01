Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2021 15:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 15:37
    ABONE OL

    50 yaş ve üzeri aşılanmaya başlandı! 'dan son dakika açıklaması

    Son dakika haberi... 50 yaş ve üzeri vatandaşlar bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor. , "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.

    50 yaş ve üzeri aşılanmaya başlandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

    Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

    Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

    BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, "Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

        Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün itibarıyla başladığını anımsatarak, "Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gladyo operasyonunun son kuklası!
        Haberler Güncel 50 yaş ve üzeri aşılanmaya başlandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması