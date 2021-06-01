Kutlu Adalı kimdir? Kutlu Adalı ölüm sebebi nedir? Kutlu Adalı cinayetine soruşturma!

KUTLU ADALI KİMDİR?

Gazeteci, şair ve yazar (D. 3 Ocak 1935, Lefkoşa / KKTC - Ö. 7 Temmuz 1996, Lefkoşa / Kıbrıs). Üç yaşında iken ailesi Antalya'ya göç etti. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde bitirdi. 1946-47'de Kıbrıs'taydı. Yeniden Antalya'ya döndü. 1955'te Antalya Lisesini bitirdikten sonra Kıbrıs'a kesin dönüş yaptı.

Okul yıllarında başladığı edebî faaliyetlerine hız verdi ve millî bilincin gelişmesi yönünde büyük gayret gösterdi. Kıbrıs'ta çeşitli dergilerin çıkmasına yardımcı oldu, kendisi de dergi ve gazete yayımladı. Beşparmak adlı bir yayınevi kurdu. 1958-1961 arası arkadaşlarıyla Beşparmak, Uyarı'yı çıkardı. Beşparmak yayınevini kurarak kitaplar yayımladı. Nacak'ın yazı işlerini yönetti. 1961-63 yıllarını kapsayan köy raporlarını hazırladı. Türk Cemaat Meclisi'nde çalıştı. Çeşitli gazetelerde yazdı. 1985 yılında Kayıt Nüfus Dairesi Müdürlüğünden emekli oldu.