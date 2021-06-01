Kutlu Adalı kimdir? Kutlu Adalı ölüm sebebi nedir? Kutlu Adalı cinayetine soruşturma başlatıldı. Atilla Peker'in iddialarının ardından Kutlu Adalı kimdir sorusuna yanıt arnaıyor. İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Atilla Peker'in iddiaları sonrası Gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında KKTC'den bilgi ve belge istenecek.
KUTLU ADALI KİMDİR?
Gazeteci, şair ve yazar (D. 3 Ocak 1935, Lefkoşa / KKTC - Ö. 7 Temmuz 1996, Lefkoşa / Kıbrıs). Üç yaşında iken ailesi Antalya'ya göç etti. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde bitirdi. 1946-47'de Kıbrıs'taydı. Yeniden Antalya'ya döndü. 1955'te Antalya Lisesini bitirdikten sonra Kıbrıs'a kesin dönüş yaptı.
Okul yıllarında başladığı edebî faaliyetlerine hız verdi ve millî bilincin gelişmesi yönünde büyük gayret gösterdi. Kıbrıs'ta çeşitli dergilerin çıkmasına yardımcı oldu, kendisi de dergi ve gazete yayımladı. Beşparmak adlı bir yayınevi kurdu. 1958-1961 arası arkadaşlarıyla Beşparmak, Uyarı'yı çıkardı. Beşparmak yayınevini kurarak kitaplar yayımladı. Nacak'ın yazı işlerini yönetti. 1961-63 yıllarını kapsayan köy raporlarını hazırladı. Türk Cemaat Meclisi'nde çalıştı. Çeşitli gazetelerde yazdı. 1985 yılında Kayıt Nüfus Dairesi Müdürlüğünden emekli oldu.
Önceleri şiir ağırlıklı olan çalışmaları giderek düzyazı ürünlerine yöneldi. Bu eserlerinde sosyal ve siyasal konulara giderek artan bir yöneliş sergiledi. 1974'ten sonra Türk toplumunda ortaya çıkan yozlaşma onun bir nevi ulusal çizgiden uzaklaşarak daha çok Kıbrıslılık ve ortak Akdeniz uygarlığı düşüncesine yönelmesine sebep oldu.
1971'de I. Halkbilim Paneli'nde; 1989 Barış, Demokrasi Ve İnsan Hakları Paneli'nde; 1989 I. Uluslararası Nasrettin Hoca Seınpozyumu'nda bildiriler sundu. Adalı güldürü, makale, folklor çalışmaları nedeniyle ödüller aldı.
Makaleleri sütun yazarlarından olduğu günlük Lefkoşa'da yayımlanan Yeni Düzen gazetesinde yer aldı.