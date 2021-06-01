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    • 01.06.2021 17:49
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    uzatıldı mı? 2021 ?

    uzatıldı mı? açık cezaevi izinleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Yayımlanan karara göre mahkumların ne zamana kadar izinli olduğunun bilgisi verildi. Salgının sürmesi durumunda izin süresinin de uzatılacağı belirtilmişti. Peki, 2021 ? İşte CTE son dakika açıklamaları!

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika 2021 açık cezaevi izinleri bitti mi?

    Açık cezaevi izinleri bitti mi? 2021 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika açık cezaevi açıklaması vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte açıklamaların detayları!

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı.

    "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

    Yayımlanan karara göre mahkumlar, 31 Temmuz tarihine kadar izinli olarak sayılacak. O tarihte yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

        Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
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        Haberler Güncel Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika 2021 açık cezaevi izinleri bitti mi?