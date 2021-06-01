Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2021 21:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 21:07
    ABONE OL

    'da terör örgütü 'ya operasyon! 5 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi... 'da terör örgütü /KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

    Manisa'da terör örgütü PKK'ya operasyon!

    'da terör örgütü /KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte örgütsel faaliyet yürüttükleri ve geçmiş dönemlerde sokak olaylarına katıldıkları, terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerini yürüttükleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Turgutlu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

    Zanlıların evinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KKTC'de yeni SİHA üssü! Yunan ve Rum panikte
    Haberler Güncel Manisa'da terör örgütü PKK'ya operasyon! 5 şüpheli yakalandı