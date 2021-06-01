Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte örgütsel faaliyet yürüttükleri ve geçmiş dönemlerde sokak olaylarına katıldıkları, terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerini yürüttükleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Turgutlu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.