CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "İBB Dijital Medya A.Ş. Askıda Fatura, Kanal İstanbul ve 23 Nisan filmleri ve şehrimizin dayanışma ağı olan dijital kampanyalarla uluslararası Polaris Awards'tan 4 ödül aldı. Tüm Medya A.Ş. ekibi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.



SAHİBİ NECATİ ÖZKAN

Ekrem İmamoğlu'nun ödül aldığı Polaris Awards ödüllerini tertip eden firmanın, İBB'nin ve İmamoğlu'nun ajans işlerini yürüten kişi Necati Özkan'ın sahibi, kurucusu ve mevcut yönetim kurulu başkanı olduğu Kapital Medya AŞ. olduğu öğrenildi.

KERTİŞÇİ: "AJANS YAZIYOR, EKREM BEY OYNUYOR"

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Erdem Kertişçi: "Ödül aldıkları sözde 'uluslararası' derneğin eski başkanı ve yönetim kurulu üyesi kim dersiniz?