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    • 01.06.2021 14:31
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    SON DAKİKA: 'de işlenen cinayetiyle ilgili harekete geçti

    Son dakika haberleri... Suç örgütü lideri 'in kardeşi 'in 'nde gazeteci 'nın öldürülmesiyle ilgili verdiği dilekçenin 'na ulaşmasının ardından savcılık dilekçe ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Kutlu Adalı cinayetinde flaş gelişme

    'in Gazeteci 'nın 'ta öldürülmesi ile ilgili verdiği dilekçe 'na ulaştı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, dilekçe ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    BAŞSAVCILIK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
    Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti "Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

    Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: KKTC'de işlenen Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti