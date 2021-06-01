CHP'li Cemil Deveci'den ihale skandalı: 20 ayda 8 milyon TL zarara uğrattı

Samsun Atakum Belediyesi'nde tartışmalara neden olan ve 2018 yılında açılan çöp ihalesini Cihan Temizlik şirketi kazandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin 2019 yılında göreve gelmesinin ardından aylık 719 bin lira ödenen şirket devre dışı bırakılarak, aynı iş aylık 1 milyon 70 bin lira bedelle Ankara merkezli Yeni Vizyon şirketine verildi. Atakum Belediyesi'nin 20 aylık süreçte aynı firmaya yaklaşık 8 milyon lira fazla ödeme yapıldığı öğrenildi. Kamu zararına sebep olan ihaleye tepki gösteren AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ise "Parti olarak girişimlerimiz dikkate alınmadı ve ilçe halkının parası havaya gitti" dedi.
DÜŞÜK MALİYETLİ HİZMETİ DURDURDU
AK Parti döneminde, 13 Eylül 2018'de "Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması" adıyla ihale açıldı. Yaklaşık maliyeti 9 milyon 575 bin TL olan ihalede, 6 firma dokuman satın aldı. 2 firma teklif verdi. Toplamda 12 ay sürecek işin ihalesini, 7 milyon 954 bin lira bedelle Cihan Temizlik İnş. Tic. Ltd. Şti. kazandı. Aylık ise 719 bin 165 liraya anlaşıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin 2019 yılında göreve gelmesi ile birlikte çöp temizliğine yönelik hizmet alım süreci durduruldu.
HER AY 350 BİN FAZLADAN ÖDENİYOR
Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması İşi" adıyla yeniden ihale açıldı.