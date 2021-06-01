Yerli aşı çalışmaları için gönüllülere ihtiyaç duyuluyor. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı için 480 yeni gönüllü arandığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı korona virüs aşısında gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları için kriterleri duyurdu. Koronavirüs aşı gönüllüsü başvurusu internet üzerinden ya da telefon numarası ile alınacak. Yerli aşı nasıl gönüllü olunur? Yerli aşı gönüllü olma şartları, başvuru formu, gönüllü parası detayları haberimizde!
YERLİ AŞI NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR? YERLİ AŞI GÖNÜLLÜ OLMA ŞARTLARI NELER?
Kovid-19 salgınına karşı ülkemizde geliştirilen yerli aşı için çalışmalar devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 480 yeni gönüllüye ihtiyaç olduğunu duyurdu. Birçok aşı denemesinde gönüllülük için bazı şartlar aranırken yerli aşı için de gönüllüler hakkında bazı kriterler belirlendi. İşte o kriterler:
Herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığa sahip olmamak,
Kovid-19 antikoru geliştirmemiş olmak (Yani daha önce aşı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş olmak),
PCR testinde negatif sonuca sahip olmak,