YERLİ AŞI NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR? YERLİ AŞI GÖNÜLLÜ OLMA ŞARTLARI NELER?

Kovid-19 salgınına karşı ülkemizde geliştirilen yerli aşı için çalışmalar devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 480 yeni gönüllüye ihtiyaç olduğunu duyurdu. Birçok aşı denemesinde gönüllülük için bazı şartlar aranırken yerli aşı için de gönüllüler hakkında bazı kriterler belirlendi. İşte o kriterler: