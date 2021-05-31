Yarın okul var mı? 1 Haziran yarın okullar açık mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

1 HAZİRAN YARIN OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.