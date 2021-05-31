Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.05.2021 21:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 21:21
    ABONE OL

    ? 1 Haziran ? Hangi sınıflar okula gidecek?

    1 Haziran ? sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamasının ardından öğrenciler ve öğretmenler konuyla ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Yarın okul var mı sorusu da gündem oldu. 31 Mart Pazartesi akşamı yapılan basın açıklamasıyla, yarın okulların açık olup olmadığı belli oldu. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yarın okul var mı? 1 Haziran yarın okullar açık mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

    Yarın okul var mı? 1 Haziran yarın okul var mı sorusu gündem oldu. Yarın okullar açık mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve veliler hangi sınıfların okula gideceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasıyla, okulların hangi gün açılacağı belli oldu. İsteğe bağlı olarak haftanın belirli günlerinde öğrenciler okula gidebilecek. Peki; 1 Haziran yarın okullar açık mı?

    1 HAZİRAN YARIN OKUL VAR MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

    7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

    Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

    Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

        2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

        ALINAN KARARLAR NELERDİR?

        Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

        Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

        Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

        Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.

        Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.

        Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Okullar açılıyor!
        Haberler Güncel Yarın okul var mı? 1 Haziran yarın okullar açık mı? Hangi sınıflar okula gidecek?