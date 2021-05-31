Yarın okul var mı? 1 Haziran yarın okullar açık mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

Yarın okul var mı? 1 Haziran yarın okul var mı sorusu gündem oldu. Yarın okullar açık mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve veliler hangi sınıfların okula gideceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasıyla, okulların hangi gün açılacağı belli oldu. İsteğe bağlı olarak haftanın belirli günlerinde öğrenciler okula gidebilecek. Peki; 1 Haziran yarın okullar açık mı?
1 HAZİRAN YARIN OKUL VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.
Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.