Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi





İşte MSB'den yapılan o paylaşım;





Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu. #MSB #TSK pic.twitter.com/p4QFadhFAY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu.