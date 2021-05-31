Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.05.2021 18:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 18:17
    ABONE OL

    Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin 'ndan yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" ifadelerine yer verildi.

    MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu." ifadeleri kullanıldı.



    İşte MSB'den yapılan o paylaşım;




    Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

    Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Suya indirim vadeden İmamoğlu 2 yılda 5 kez zam istedi
    Haberler Güncel Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi