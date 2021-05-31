AÖF final sınavı öğrenci giriş ekranı 2021! Anadolu Üniversitesi AÖF sınavına nasıl katılım sağlanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu sınavları online olarak gerçekleşiyor ve dün başladı, birkaç gün daha sürecek olan AÖF sınavlarına ilişkin bilgiler...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
2.ve 6.yarıyıl derslerinin sınavları 29-30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.4.ve 8.yarıyıl derslerinin sınavları 5-6-7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. AÖF sınavlarına "esinav.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
AÖF ONLİNE SINAVLARDA KOPYA ÇEKENLERE UYARI!
Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.