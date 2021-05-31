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    • 31.05.2021 18:01
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    • 31.05.2021 18:01
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    ! ? Kopya çekenler…

    Gündemde yoğun bir şekilde sorgulaması yapılıyor. 29 Mayıs tarihinde AÖF online sınavı başladı ve devam ediyor. Anadolu Üniversitesi açık öğretimde okuyan binlerce öğrenci online olarak gerçekleştirilen sınava katılmak istiyor ve gerekli bilgileri merakla sorguluyor. Peki ? Anadolu Üniversitesi’nden online olarak gerçekleşen sınavlarla ilgili önemli açıklama geldi, kopya çekenlere ne olacak?

    takvim.com.tr
    AÖF final sınavı öğrenci giriş ekranı 2021!

    AÖF final sınavı öğrenci giriş ekranı 2021! Anadolu Üniversitesi AÖF sınavına nasıl katılım sağlanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu sınavları online olarak gerçekleşiyor ve dün başladı, birkaç gün daha sürecek olan AÖF sınavlarına ilişkin bilgiler...

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

    2.ve 6.yarıyıl derslerinin sınavları 29-30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.4.ve 8.yarıyıl derslerinin sınavları 5-6-7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. AÖF sınavlarına "esinav.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

    AÖF ONLİNE SINAVLARDA KOPYA ÇEKENLERE UYARI!

    Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

    Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

    Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.

        Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

        Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler yüz yüze ortamda 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sınava girecektir.

        SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.
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