Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 31 Mayıs kabine son dakika açıklaması! Kabine toplantısı kararları nelerdir?

Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? 31 Mayıs kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklanacak kararlar merakla bekleniyor. Toplantıda çıkacak kararlara göre, kafelerin açılıp açılmayacağı ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin detayların belli olması bekleniyor. Alınan son kararlara göre 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme duyurulmuştu. Kabine toplantısında 1 Haziran'dan sonra devreye girecek kurallar duyurulacak. Peki, kabine toplantısı kararları nelerdir?
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?
Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla kabine toplantısı kararlarının duyurulması bekleniyor.
ALINACAK KARARLAR NELERDİR?
1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme takviminin ikinci etabına geçileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını söylemişti.
Ancak kapanma tedbirlerine rağmen günlük 5000 vaka sayısının altına inme hedefine ulaşılamaması nedeniyle, kısıtlamaların tamamen kaldırılması yerine yeni kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı ifade ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan kısmi kapanma tedbirlerinin günlük vaka, hasta ve vefat sayılarına yansıması ile aşılama çalışmaları hakkında kabineye detaylı bilgi verecek.
Kabine, Koronavirüs Risk Haritası'nı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alarak yeni normalleşme adımlarını belirleyecek. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının illerin risk durumuna göre gevşetilmesi bekleniyor.