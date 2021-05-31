Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.05.2021 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 18:20
    ABONE OL

    kararları açıklandı mı? 31 Mayıs kabine son dakika açıklaması! nelerdir?

    kararları açıklandı mı? Kabine son dakika açıklamaları merakla bekleniyor. 1 Haziran'dan itiben devreye girecek nelerdir? Türkiye'nin merakla beklediği kararları açıklanıyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan yapacağı açıklamayla kararları duyuruacak. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra, kafelerin, okulların, spor salonlarının açılıp açılmayacağı da merakla bekleniyor. Peki; ? İşte kabine son dakika açıklaması!

    takvim.com.tr
    Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 31 Mayıs kabine son dakika açıklaması! Kabine toplantısı kararları nelerdir?

    Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? 31 Mayıs kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklanacak kararlar merakla bekleniyor. Toplantıda çıkacak kararlara göre, kafelerin açılıp açılmayacağı ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin detayların belli olması bekleniyor. Alınan son kararlara göre 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme duyurulmuştu. Kabine toplantısında 1 Haziran'dan sonra devreye girecek kurallar duyurulacak. Peki, kabine toplantısı kararları nelerdir?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

    Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla kabine toplantısı kararlarının duyurulması bekleniyor.

    ALINACAK KARARLAR NELERDİR?

    1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme takviminin ikinci etabına geçileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını söylemişti.

    Ancak kapanma tedbirlerine rağmen günlük 5000 vaka sayısının altına inme hedefine ulaşılamaması nedeniyle, kısıtlamaların tamamen kaldırılması yerine yeni kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı ifade ediliyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan kısmi kapanma tedbirlerinin günlük vaka, hasta ve vefat sayılarına yansıması ile aşılama çalışmaları hakkında kabineye detaylı bilgi verecek.

    Kabine, Koronavirüs Risk Haritası'nı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alarak yeni normalleşme adımlarını belirleyecek. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının illerin risk durumuna göre gevşetilmesi bekleniyor.

        KAFE VE RESTORANLARIN AÇILMASI BEKLENİYOR

        Kısıtlamanın düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılması, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam etmesi gündemde. Halen gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veren restoran ve kafelerin faaliyetleri konusunda da adım atılacağı belirtiliyor.

        Kabinede, restoran, lokanta, kafe, çay bahçesi gibi yerlerin, çok yüksek riskli iller dışında, faaliyetlerini yüzde 50 kapasiteyle sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında sürdürmesi yönünde karar verilmesi bekleniyor.

        DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?

        Açık hava ve kır düğünlerine izin verilmesinin de yeni normalleşme adımları arasında olacağı ifade ediliyor. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren açık hava düğünlerine izin verilebileceği belirtiliyor.

        Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe göre halı sahalar, spor salonları ve yüzme havuzlarının tekrar açabilmesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede karara bağlanacak konular arasında yer alıyor.

        OKULLAR AÇILACAK MI?

        Kabinede ayrıca yüz yüze eğitime geçilmesi konusu da değerlendirilecek. Koronavirüs risk haritasına göre mavi ve sarı renkli, yani düşük ve orta riskli illerde okullarda haftada iki gün yüz yüze eğitim kararının verilmesi ihtimaller arasında.

        Bilim Kurulu'nun, haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arasında iki metrelik mesafe olması durumunda maskesiz oturulabilmesi veya dolaşabilmesi yönündeki önerisi de kabine toplantısında görüşülecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Suya indirim vadeden İmamoğlu 2 yılda 5 kez zam istedi
        Haberler Güncel Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 31 Mayıs kabine son dakika açıklaması! Kabine toplantısı kararları nelerdir?