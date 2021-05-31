Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 31 Mayıs kabine son dakika açıklaması! Kabine toplantısı kararları nelerdir?

KAFE VE RESTORANLARIN AÇILMASI BEKLENİYOR

Kısıtlamanın düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılması, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam etmesi gündemde. Halen gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veren restoran ve kafelerin faaliyetleri konusunda da adım atılacağı belirtiliyor.

Kabinede, restoran, lokanta, kafe, çay bahçesi gibi yerlerin, çok yüksek riskli iller dışında, faaliyetlerini yüzde 50 kapasiteyle sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında sürdürmesi yönünde karar verilmesi bekleniyor.