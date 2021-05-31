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    Tüm Türkiye normalleşme ile ilgili alınan kararlara odaklandı. 1 Haziran sonrası nerelerin açıldığı ve hangi kısıtlamaların kaldırıldığı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş normalleşme için alınacak kararları araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde ulusa seslendi. Peki, ? ? İşte detaylar...

    Üniversiteler ne zaman açılacak?

    Mayıs ayının son gününde milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda çıkacak kararları bekliyordu. Vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine'de hangi kararların alındığı merak ediliyor. Kafe, restoran, halı saha ve düğün salonlarının açılıp açılmayacağı ise merak konusu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Başkanı Erdoğan açıklamasında "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

    İşte alınan diğer kararlar;

    İŞTE ALINAN KARARLAR

    Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

    Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

    Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

    Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

        Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

        Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

        SALGININ YAYILMA HIZI

        Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.

        KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI

        Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.

            GÜNDE 1 MİLYON, AYDA 30 MİLYON

            Sağlık Bakanlığı günde en az 1 milyon doz aşının yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Bin 500 devlet ve özel hastanenin yanısıra aile sağlık merkezleri de devreye sokulacak. Hedef ise "Bir günde 1 milyon bir ayda 30 milyon" olacak. BioNTech aşısının saklama koşullarındaki olumlu gelişmeler bunu mümkün kılacak.

            BAĞIŞIKLIK BÖYLE SAĞLANACAK

            Şu ana kadar 28 milyon doz (11 milyon kişi iki doz oldu) aşı yapıldı. Bu da nüfusun yüzde 14, yetişkin nüfusun ise yüzde 20'lik bölümünün aşılandığı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, nüfusun 5 milyon 200 bine yakını hastalığı geçirmiş durumda. Bu da dikkate alınırsa nüfusun 18 milyona yakın bölümü bağışıklık kazanmış görünüyor. Haziran'da gelecek 30 milyon doz BioNTech aşısının hepsi yapılacak. Böylece hastalanan ve aşılanan sayısı 50 milyonu bulacak. Aşılama temmuz ve ağustos aylarında da sürecek ve toplumsal bağışıklık kazanılacak.
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