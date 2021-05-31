KAFE RESTORAN LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri saat 07:00 - 21:00 arasında, masaya servis yapabilecek, saat 24:00'e kadar paket servis yapılabilecek.

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELER?

Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.

Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLADI?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da toplandı.