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    • 31.05.2021 20:30
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    , ? 1 Haziran'dan sonra kafeler ve lar kaça kadar açık olacak?

    Türkiye 17 Mayıs'tan 1 Haziran’a kadar uygulanan kademeli normalleşme sürecini tamamladı. Türkiye için yeni yol haritasını belirleyecek olan kritik sona erdi ve koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni normalleşme kararları tarafından açıklandı. Bu noktada; sokağa çıkma yasağı, kafe ve lar, spor salonları, okullar, kahvehaneler ve daha birçok alanı kapsayan kararlar Kabine sonrası netliğe kavuşmuş oldu. Peki, Restoran, , , ? İşte son dakika haberinin detayları!

    takvim.com.tr
    Kafe ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak?

    Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Türkiye 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kademeli normalleşme sürecinin sonuna geldi. Esnaftan öğrencilere kadar milyonlarca kişi alınan yeni kararlara kilitlendi. Kabine Toplantısı'nda alınan yeni normalleşme kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Peki, Kafe ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra kafeler ve restoranlar kaça kadar açık olacak?

    KAFE RESTORAN LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri saat 07:00 - 21:00 arasında, masaya servis yapabilecek, saat 24:00'e kadar paket servis yapılabilecek.

    31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELER?

    Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

    Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

    Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

    Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.

    Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.

    Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLADI?

    Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da toplandı.

    SALGININ YAYILMA HIZI

    Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.

        KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI

        Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.

        GÜNDE 1 MİLYON, AYDA 30 MİLYON

        Sağlık Bakanlığı günde en az 1 milyon doz aşının yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Bin 500 devlet ve özel hastanenin yanısıra aile sağlık merkezleri de devreye sokulacak. Hedef ise "Bir günde 1 milyon bir ayda 30 milyon" olacak. BioNTech aşısının saklama koşullarındaki olumlu gelişmeler bunu mümkün kılacak.

        BAĞIŞIKLIK BÖYLE SAĞLANACAK

        Şu ana kadar 28 milyon doz (11 milyon kişi iki doz oldu) aşı yapıldı. Bu da nüfusun yüzde 14, yetişkin nüfusun ise yüzde 20'lik bölümünün aşılandığı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, nüfusun 5 milyon 200 bine yakını hastalığı geçirmiş durumda. Bu da dikkate alınırsa nüfusun 18 milyona yakın bölümü bağışıklık kazanmış görünüyor. Haziran'da gelecek 30 milyon doz BioNTech aşısının hepsi yapılacak. Böylece hastalanan ve aşılanan sayısı 50 milyonu bulacak. Aşılama temmuz ve ağustos aylarında da sürecek ve toplumsal bağışıklık kazanılacak.

            TÜRKİYE'DE 6 BİN 933 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 134 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

            Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

            Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

            Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 582 olarak kayıtlarda yer aldı.

            Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

            Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405 oldu.

            Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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            Haberler Güncel Kafe ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra kafeler ve restoranlar kaça kadar açık olacak?