Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Haziran'dan itibaren Cumartesi Pazar yasak var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi Pazar yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kalkıp kalkmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konuların başında geliyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla yasakların nasıl olacağı konusunda bilgiler verdi. Cumartesi ve Pazar günlerinde uygulanan yasakların devam edip etmeyeceği de belli oldu. 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
ALINAN KARARLAR NELERDİR?
Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.
Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.