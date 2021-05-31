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    • 31.05.2021 20:53
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    kalktı mı? 1 Haziran'dan itibaren ?

    kalktı mı? Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunurken hafta sonu yasaklarına ilişkin bilgiler verdi. Merak edilen konulardan birisi de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmuştu. Kabine toplantısının ardından hafta sonu yasaklarına ilişkin yeni kararlar açıklandı. Peki; 1 Haziran'dan itibaren ? ?

    takvim.com.tr
    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Haziran'dan itibaren Cumartesi Pazar yasak var mı?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi Pazar yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kalkıp kalkmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konuların başında geliyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla yasakların nasıl olacağı konusunda bilgiler verdi. Cumartesi ve Pazar günlerinde uygulanan yasakların devam edip etmeyeceği de belli oldu. 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

    ALINAN KARARLAR NELERDİR?

    Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

    Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

    Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

        Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.

        Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.

        Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.
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        Haberler Güncel Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Haziran'dan itibaren Cumartesi Pazar yasak var mı?