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    • 31.05.2021 17:14
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    lilere tehditler savuran provokatör gazeteci hakkında suç duyurusu

    Geçtiğimiz günlerde liler, Başkan Erdoğan'ı çocuk katili 'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı 'e tepki göstermiş, da Rizelileri "Sonu çok kötü olacak. Sokağa çıkamayacaksınız" ifadelerini kullanarak adeta tehdit etmişti. CHP yandaşı haberleriyle bilinen provokatör gazeteci Can Ataklı hakkında Rizelilere hakaret ettiği iddiasıyla 58 dernek ve federasyon adına, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

    Can Ataklı hakkında suç duyurusu

    Çağlayan'daki 'na gelen dernek ve federasyon temsilcileri, 'nın televizyon programında bir parti genel başkanının ziyaretinde gerçekleşen olayları yorumlarken Rize halkını kapsayacak şekilde ağır hakaretler içeren, ayrıştırıcı ve tahrik edici beyanlarda bulunduğunu öne sürdükleri dilekçelerini savcılığa verdi.


    58 dernek ve federasyondan birer üye tarafından verilen dilekçelerde, Ataklı'nın haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedilerek, hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.



    Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklamasında bulunan Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) ve Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Başkanı "Can Ataklı, 21 Mayıs tarihinde, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, bir parti genel başkanının Rize'ye ziyaretinde gerçekleşen hadiselerle ilgili haberi yorumlarken önce olay bölgesinde şiddete hiç bulaşmadan sadece demokratik tepkilerini ortaya koyan şahıslar hakkında açıklamalarda bulunmuş, daha sonra ise tüm Rize halkını kapsayacak şekilde Rizeli vatandaşlarımıza yönelik ağır hakaretler içeren, ayrıştırıcı, aşağılayıcı, tahrik edici ve tehdit edici bir üslupla beyanlarda bulunmuştur.



    Tarihten bugüne devlet ve millet hizmetinde bulunmuş birçok devlet adamı, asker, halk kahramanı, başbakanlar, TBMM başkanları ve cumhurbaşkanı yetiştirmiş, ülkemizin diğer tüm illeri gibi, her daim milli birlik ve bütünlüğü savunan insanların memleketi olan Rize'mize yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu minvalde, haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken fiilleri için hakkında suç duyurusunda bulunmak gereği hasıl olmuştur. Sivil toplum kuruluşları olarak hukuka aykırı fiilleri ile hemşerilerimizin mağduriyetine sebebiyet veren Can Ataklı'yı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, hakaret ve tehdit eylemlerinden dolayı kınıyor, kamu vicdanına ve yüce Türk adaletine havale ediyoruz"     dedi.

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