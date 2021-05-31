İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'dan A Haber muhabirine tehdit!

Dışarıya çıktığımızda da bizi provoke etmeye çalıştılar. Ancak biz onlara istedikleri malzemeyi vermedik. Çünkü onlar burada Rize'de olduğu gibi olaylar çıkartıp sonrasında da bizleri hedefe koymaya çalıştılar. Ancak bizler Turkuvaz medya çalışanları olarak partilileri özellikle de genel başkan yardımcılarının istediklerini vermedik." ifadelerini kullandı.