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    • 31.05.2021 17:12
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    İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'dan A Haber muhabirine tehdit!

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzeten ve hemen ardından Rize’ye giden İYİ Partili Meral Akşener, vatandaşlardan büyük tepki almıştı. Bu kez de Hatay'ı ziyaret eden Akşener'in akrabası olduğu bilinen İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır, bölgede görevini yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'u tehdit ederek yakasına yapıştı. A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, yaşadığı o anları canlı yayında anlattı.

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten ve hemen ardından Rize'ye giden İYİ Partili Meral Akşener, vatandaşlardan büyük tepki almıştı.

    Bu kez de Hatay'ı ziyaret eden Akşener'in akrabası olduğu bilinen İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır, bölgede görevini yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'u tehdit ederek yakasına yapıştı.

    A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur yaşadığı o anları canlı yayında anlattı. Halil İbrahim Uğur, "Tıpkı diğer gazeteci arkadaşlar gibi sabahın erken saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret edeceği ilk durak olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldik.

        Ancak geldiğimizde bize küçük de olsa sataşmalar vardı. Esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşıma yönelik saldırılar oldu. Fiziki müdahaleler oldu.

        İşte onlardan bir tanesi de maalesef İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır tarafından gerçekleşti. Yine genel başkan yardımcıları da kameraman arkadaşımızın görüntü almasını engelledi" dedi.

        Uğur, "Zaman zaman kamerayı tutup önünü kapatmaya çalıştılar. Zaman zaman da tartaklayarak iş yerinin içersinden bizleri çıkarmaya çalıştılar. Bizler de aslında bu tepki üzerine direnmedik, dışarıya çıktık.

            Dışarıya çıktığımızda da bizi provoke etmeye çalıştılar. Ancak biz onlara istedikleri malzemeyi vermedik. Çünkü onlar burada Rize'de olduğu gibi olaylar çıkartıp sonrasında da bizleri hedefe koymaya çalıştılar. Ancak bizler Turkuvaz medya çalışanları olarak partilileri özellikle de genel başkan yardımcılarının istediklerini vermedik." ifadelerini kullandı.
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