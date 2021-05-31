



300 KİŞİLİK EKİPLE 91 NOKTA

Küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin müsilaja yol açan nedenler olarak öne çıktığını kaydeden Kurum, 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini bildirdi.