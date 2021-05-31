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    • 31.05.2021 23:06
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    'nde görülen deniz salyası için harekete geçti

    , 'daki deniz salyası sorunuyla ilgili 4 Haziran'da çalıştay düzenleyecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanı , "6 Haziran'da ''ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.


    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası sorununa ilişkin, tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da "Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" yapacaklarını, 6 Haziran'da da "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı"nı kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.



    'ORTAK AKILLA' ÇÖZÜM VURGUSU
    Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deniz salyasının (müsilaj) Türkiye'nin denizlerini tehdit eden önemli sorunlardan birisi olduğunu belirterek, Marmara Denizi'nde görülen çevresel soruna "ortak akılla" çözüm üreteceklerini ifade etti.



    300 KİŞİLİK EKİPLE 91 NOKTA
    Küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin müsilaja yol açan nedenler olarak öne çıktığını kaydeden Kurum, 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini bildirdi.



        Çalışmaları yerel yönetimlerle ve üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirten Kurum, bu konuda belediyelere büyük işler düştüğünü vurguladı.



        6 HAZİRAN'DA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK
        Bakan Kurum, "Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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        Bakanlık Marmara Denizi için harekete geçti!
        Haberler Güncel Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti