İYİ Parti Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Genel Başkan Meral Akşener, diğer toplantılardan farklı olarak bu kez kürsüyü bir gence devretti.

Akşener o genci, "Birazdan bu kürsüye Serhan Koray Çifçi adında bir gencimiz çıkacak. İşsizliği anlatacak, Türkiye gerçeklerini anlatacak" ifadeleriyle takdim etti.Yaşadığı zorluklara atıfta bulunan Serhan Koray Çifçi, kürsüde özetle şu ifadeleri kullandı:

YILLARDIR İŞ ARIYORUM BULAMIYORUM

"2013 yılından beri çaldığım hiçbir kapıdan cevap alamadım. O yıldan beri iş arıyorum. Yaptığım başvurulara geri dönüş alamamak 28 yaşındaki bir genç için çok zor.

GELECEĞİMİ GÖREMİYORUM

İşsiz olmak demek sadece iş sahibi olamamak değildir. Aynı zamanda plan yapamamak, yarını görememek ve hatta en kötüsü hayal kuramamak demektir.

HAYAL BİLE KURAMIYORUM

Yıllarca çalışır didinir, bir an önce hayalindeki işe atılmak ister. Belki bir ev ve araba ister. İnsan bir süre sonra hayal bile edemeyecek yerde buluyor kendini..."

'İşsiz ve ümitsiz' olarak takdim edilen o gencin Roma, Strazburg ve Polonya'da çeşitli eğlence mekanlarında çekilmiş fotoğrafları kafalarda soru işaretlerine neden oldu.