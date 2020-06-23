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    • 23.06.2020 12:07
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    Genel Başkanı 'in "işsiz" diye kürsüye çıkardığı gencin yurt dışında lüks eğlence mekanlarında fotoğrafları çıktı

    Genel Başkanı ’in partisinin grup toplantısında ekonomiyi eleştiren açıklamalarının ardından kürsüye çıkardığı ve ajitasyonu yaptırdığı ’nin foyası ortaya çıktı. “Geleceğimi göremiyorum” diyen Çifçi’nin yurt dışındaki eğlence mekanlarındaki fotoğrafları İYİ Parti’nin hükümeti ve ekonomiyi kötülemek için yalana başvurduğunu gözler önüne serdi.

    'İşsiz'e bak sen!

    Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Genel Başkan , diğer toplantılardan farklı olarak bu kez kürsüyü bir gence devretti.

    Akşener o genci, "Birazdan bu kürsüye adında bir gencimiz çıkacak. İşsizliği anlatacak, gerçeklerini anlatacak" ifadeleriyle takdim etti.Yaşadığı zorluklara atıfta bulunan Serhan Koray Çifçi, kürsüde özetle şu ifadeleri kullandı:

    YILLARDIR İŞ ARIYORUM BULAMIYORUM
    "2013 yılından beri çaldığım hiçbir kapıdan cevap alamadım. O yıldan beri iş arıyorum. Yaptığım başvurulara geri dönüş alamamak 28 yaşındaki bir genç için çok zor.

    GELECEĞİMİ GÖREMİYORUM
    İşsiz olmak demek sadece iş sahibi olamamak değildir. Aynı zamanda plan yapamamak, yarını görememek ve hatta en kötüsü hayal kuramamak demektir.

    HAYAL BİLE KURAMIYORUM
    Yıllarca çalışır didinir, bir an önce hayalindeki işe atılmak ister. Belki bir ev ve araba ister. İnsan bir süre sonra hayal bile edemeyecek yerde buluyor kendini..."

    'İşsiz ve ümitsiz' olarak takdim edilen o gencin Roma, Strazburg ve Polonya'da çeşitli eğlence mekanlarında çekilmiş fotoğrafları kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

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