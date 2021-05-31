Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümünde 81 ilde görev yapan 400 polis memurunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bu kapsamda açılan sergide, 1958'de baş komiser Hidayet Korkmaz'ın atı Karabiber'i şaha kaldırdığı fotoğrafı uzun uzun inceledi.
TAKVİM, Başkan Erdoğan'ın çok beğendiği o fotoğraf karesinin hikayesine ulaştı. Buna göre fotoğrafın kahramanı Hidayet Korkmaz 1932'de dünyaya geldi.
1958'de İstanbul Polis Okulu'nu bitiren Korkmaz, İstanbul'daki Atlı Polis Birliği'nde görevlendirildi. Burada yolu atı Karabiber ile kesişti. Emekli başkomiser Korkmaz, geride bıraktığı birçok takdirname ve ödülün ardından 2019'da, 89 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca taşıdığı üniformasını oğlu Özer Korkmaz'a devretti. Babasını örnek alan Özer Korkmaz, 1987'da dereceyle polis okuluna girdi.
Hidayet Korkmaz ile oğlu Özer Korkmaz
BABASINI ÖRNEK ALDI
Türk Polis Teşkilatı'nda önemli görevlerde bulunan Özer Korkmaz, İstanbul, Van, Duşanbe Büyükelçiliği Misyon Görevi, Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ardından EGM Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı görevine yükseldi. 1.Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz, mesleğe ilk başladığında babası Hidayet Korkmaz'ın desteğini hep hissettiğini söyledi. "Babam polis olmamı çok istiyordu. Benim hem arkadaşım hem de meslektaşımdı" dedi.