

Hidayet Korkmaz ile oğlu Özer Korkmaz



BABASINI ÖRNEK ALDI

Türk Polis Teşkilatı'nda önemli görevlerde bulunan Özer Korkmaz, İstanbul, Van, Duşanbe Büyükelçiliği Misyon Görevi, Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ardından EGM Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı görevine yükseldi. 1.Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz, mesleğe ilk başladığında babası Hidayet Korkmaz'ın desteğini hep hissettiğini söyledi. "Babam polis olmamı çok istiyordu. Benim hem arkadaşım hem de meslektaşımdı" dedi.