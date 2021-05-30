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    : İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz

    , "ların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı. in detayları...

    İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz

    Koca, hesabında, Kovid-19 lama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi.

    Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:

    "İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."

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