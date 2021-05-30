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    • 30.05.2021 19:01
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    İçişleri Bakanı 'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan suç örgütü lideri 'in iddialarına yalanlama!

    Son dakika haberleri... Ortaya attığı dayanaksız iddialarla 'yi hedef alan suç örgütü lideri iddialarına bir yenisini daha ekledi. İçişleri Bakanı 'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta Peker'in son iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

    AA
    Peker yine yalanlandı!

    Ortaya attığı dayanaksız iddialarla Türkiye'yi hedef alan suç örgütü lideri Sedat Peker iddialarına devam ediyor.

    Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarını yalanladı.

    Şirketin, kurucusu Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

    1996 yılında Gaziosmanpaşa'da kurulmuş, 25 yıldır aynı yerde ticari faaliyetlerini sürdüren, ülkemizin önde gelen sigorta şirketlerinin acenteliklerini bünyesinde barındıran ve gerek ciro gerekse personel kapasitesi bakımından sigorta acente sektöründe orta ölçekte sayılabilecek bir sigorta acentesiyiz. Kurucumuz Sayın Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığımız daha önce de vaki olmuştur.

    İDDİALAR ASILSIZDIR
    Sayın Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu 2014 yılında, FETÖ kaynaklarının servis ettiği, bir muhalefet milletvekilinin de meclise soru önergesiyle getirdiği 'THY uçaklarının sigorta işlemlerini yaptığı' gibi mesnetsiz, mesnetsiz olduğu kadar sektör işleyişine de aykırı bir iddiaya ne yazık ki konu edilmiş, bu asılsız iddialarla ilgili gerekli açıklamayı, kamuoyu ile paylaşmıştık.

        "NE THY NE DE BÜYÜK HOLDİNGLERLE TİCARİ BAĞI YOKTUR"
        Son günlerde yine aynı kaynaktan beslendiği ve aynı hedefe yöneldiği anlaşılan provakatif bir gündem çalışmasının öznesi haline getirilmeye çalışmakta olduğumuzu üzülerek izliyoruz. İddialara kesin ve net bir cevap olması için paylaşmak isteriz ki; Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne Türk Hava Yolları ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir.

        "İDDİASINI İSPAT İMKANINA SAHİPTİR VE BUNUNLA MÜKELLEFTİR"
        Sigortacılık tekniği gereği, yaptığımız bütün işlemler, ana şirketlerin dijital altyapıları üzerinden gerçekleşmekte olup, tüm acentelerde olduğu gibi bizim işlemlerimiz de bu sistemlerde kayıt altındadır. İddia sahipleri, gerekli başvuruları yaparak iddiasını ispat imkanına sahiptir ve bununla mükelleftir.
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        Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yalanlama!