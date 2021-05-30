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    • 30.05.2021 09:20
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    Şehirler arası ulaşımda büyük indirim beklentisi! Tarih verildi

    Türkiye 1 Haziran itibarıyla ne geçilmesini bekliyor. Normalleşme dönemiyle birlikte yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşıyan otobüs firmaları kapasitelerin artırılması durumunda bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimler olacağını belirtti.

    Büyük indirim beklentisi! Tarih verildi

    Pandemi nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması devam ediyor. Otobüsler ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul ediyorlar.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası seyahatlerde yüzde 50 yolcu taşıma şartının kalkmasıyla birlikte bilet fiyatlarına yüzde 40 oranında indirim uygulanacağını söyledi.

    'TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'
    İlgili bakanlıklara beklentilerini paylaştıklarını söyleyen Yıldırım, "Beklentilerimizi ilgili bakanlıklara yazdık. Bizim beklentimiz tam kapasite çalışmak. Tedbirler alınmak şartıyla tam kapasite çalışmak istiyoruz." dedi.

        YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİMLER GÖRÜLÜR
        Milliyet'in haberine göre tam kapasite çalışmanın sektöre can suyu olacağını belirten Yıldırım, "Tam kapasite çalışırsak muhteşem olur. Hem yüzde 50 kapasite şartı olduğu içi fiyatlar pahalı. Otobüs firmaları tam kapasite çalışmaya geçtiğinde bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimler görülür." dedi.

        65 YAŞ ÜSTÜNE 2 DOZ AŞI ŞARTI
        Öte yandan bazı otobüs firmalarının 65 yaş üstü vatandaşlara 2 doz aşı şartı koymasıyla ilgili de konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Evet bunu bazı firmalar uyguluyor. Kimisi ise uygulamıyor." dedi.

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        Haberler Güncel Şehirler arası ulaşımda büyük indirim beklentisi! Tarih verildi