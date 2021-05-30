Şehirler arası ulaşımda büyük indirim beklentisi! Tarih verildi

Pandemi nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması devam ediyor. Otobüsler ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul ediyorlar.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası seyahatlerde yüzde 50 yolcu taşıma şartının kalkmasıyla birlikte bilet fiyatlarına yüzde 40 oranında indirim uygulanacağını söyledi.
'TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'
İlgili bakanlıklara beklentilerini paylaştıklarını söyleyen Yıldırım, "Beklentilerimizi ilgili bakanlıklara yazdık. Bizim beklentimiz tam kapasite çalışmak. Tedbirler alınmak şartıyla tam kapasite çalışmak istiyoruz." dedi.