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    • 30.05.2021 00:20
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    AK Parti Sözcüsü : milletimizin ortak ve yüksek değeridir

    AK Parti Sözcüsü , "’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen ’mızın Başkomutanı ve ilk Cumhurbaşkanımız milletimizin ortak ve yüksek değeridir" açıklamasında bulundu.

    Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.




    "GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MİLLETİMİZİN ORTAK VE YÜKSEK DEĞERİDİR"
    Çelik, yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz." dedi.




    İşte Ömer Çelik'in o paylaşımı;
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    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir