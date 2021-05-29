AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MİLLETİMİZİN ORTAK VE YÜKSEK DEĞERİDİR"
Çelik, yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz." dedi.
İşte Ömer Çelik'in o paylaşımı;
İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı "geldikleri gibi giderler" diyen İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı,— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 29, 2021
Devletimizin kurucusu,
İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir.